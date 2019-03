Carne portuguesa em destaque no Reino Unido

O projeto «Portuguese Beef» promovido pela FERA – Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones, destinado à promoção internacional da carne bovina das raças autóctones portuguesas (Arouquesa, Barrosã, Cachena, Marinhoa, Maronesa, Minhota e Mirandesa) realizou no dia 19 de Março em Londres, a degustação «Portuguese Beef Tasting – UK».

O espaço selecionado para o evento foi o «Carousel Restaurant & Kitchen», situado em Marylebone e caracterizado por ser espaço elegante, versátil e minimalista que já realizou, desde 2014 até à atualidade, mais de mil eventos para marcas reconhecidas.

O «Portuguese Beef Tasting – UK» que reuniu cerca de duas dezenas de convidados, entre eles, potenciais importadores e distribuidores no Reino Unido, permitiu apresentar o delicado e requintado paladar das sete carnes portuguesas, provenientes de animais do Norte e Centro de Portugal, alimentados em pastagens naturais e sem stress produtivo.

Adicionalmente importa destacar a presença especial da Câmara de Comércio Luso-Britânica.

Este evento permitiu criar sinergias com os convidados, potenciar a procura pelos produtos endógenos portugueses e reforçar as relações comerciais de um dos setores mais dinâmicos da economia Portuguesas, o setor agroalimentar.

O projeto «Portuguese Beef» encontra-se a ser cofinanciado pelo Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização do Portugal 2020 (Compete 2020), no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), envolvendo um investimento total de 426.637,00 euros, cofinanciado em 85% das despesas elegíveis pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).