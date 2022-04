Carne de coelho faz parte da dieta?

Potenciar o aumento do consumo de carne de coelho no mercado português continua a ser o principal desígnio da campanha “O Segredo da Dieta Mediterrânea” que entrou no seu segundo ano no final de março.

Esta é a segunda campanha Ibérica de promoção e divulgação de carne de coelho dinamizada pela ASPOC – Associação Portuguesa de Cunicultura e pela Intercun, em Espanha, até 2023.

Este projeto une os produtores numa só missão: incrementar o consumo de carne de coelho na casa dos consumidores portugueses, mas também no próprio canal HoReCa.

A nova fase da campanha tem planeadas várias atividades que vão decorrer ao longo de 2022, como ações na televisão, em meios digitais, presença em redes sociais (Instagram e Facebook), ações com influencers e bloggers, roadshows em churrasqueiras, degustação em centros comerciais e participação em eventos especializados, como o Congresso dos Cozinheiros.

Assumindo-se uma apaixonada pela gastronomia portuguesa, a apresentadora de televisão Fátima Lopes volta a ser o rosto da campanha, promovendo o consumo da carne de coelho, que sempre esteve presente no dia-a-dia culinário na sua família, acompanhando diferentes gerações.

Iniciada em 2021, a campanha “O Segredo da Dieta Mediterrânea” aposta sobretudo em mensagens de redescoberta da carne de coelho como um dos produtos emblemáticos da dieta tradicional mediterrânea. Esta demonstra que a carne de coelho é, não só, um alimento equilibrado, leve e de fácil confeção, mas também de alto valor nutritivo, com uma produção que respeita a sustentabilidade ambiental e a vida rural.

O Presidente da ASPOC, Firmino Sousa, salienta a importância desta nova fase da campanha “O Segredo da Dieta Mediterrânea”, referindo que se trata “de um projeto que traduz o esforço, cooperação e contributo de toda a fileira num propósito único: incrementar o consumo de carne de coelho no mercado português”.