Carnaval ou Dia dos Namorados no Porto? Leia isto

Os casais que procurem uma noite memorável inspirada na paixão da cozinha italiana encontram no Restaurante Astória o local ideal. Um jantar perfeito com espumante em free flow durante as entradas e música ao vivo com João Duarte num duo ao piano.

Será possível usufruir desta experiência pelo valor de 45€ por pessoa, sendo que os vinhos ao jantar não estão incluídos.

A noite inicia com umas Bruschettas, Bacalhau e Tapenade de Azeitona, Tártaro Trufado e espumante para acompanhar estas entradas. Para prato de peixe poderá contar com Corvina Selvagem Marinada com Gengibre e Citronela e Risotto de Limão Siciliano, já em contraste perfeito, o prato de carne é Mignon de Novilho com Crosta de Pecorino e Tomate Secos Gnocchi à Romana e Cogumelos Selvagens com Molho Trufado. Para fechar o menu com chave de ouro, nada melhor do que um Tiramisú de Limoncello.

Para prolongar este dia que celebra o amor, o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas preparou ainda um pacote especial que combina jantar, uma estadia inesquecível e pequeno-almoço para dois. Os casais poderão desfrutar não apenas de uma refeição sublime, mas também de uma noite no conforto e glamour dos quartos do hotel, criando memórias que perdurarão no tempo. A oferta está disponível a partir de 320€.

Delicie-se com o melhor da gastronomia italiana, brinde com espumante e deixe-se envolver pelo som do piano no Restaurante Astória. O amor deve ser celebrado e, no dia 14 de fevereiro, o InterContinental Porto é o cenário perfeito para um Dia dos Namorados inigualável oferecendo uma estadia que é uma fusão de luxo e romance. Caso procure uma noite em que o mote é a animação, dia 12 de fevereiro, o carnaval brasileiro chega ao hotel com um pacote que inclui rodízio brasileiro e estadia de uma noite.

MENUS COMPLETOS AQUI