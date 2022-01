Carnaval madeirense cancelado

As festividades de Carnaval na Madeira, programadas para decorrer entre os dias 26 de fevereiro e 02 de março, foram canceladas devido à evolução da situação pandémica da covid-19 na região, anunciou o governo insular.

“O Governo Regional da Madeira entende não estarem reunidas as condições de segurança em termos de saúde pública para que o evento se realize”, lê-se na informação divulgada pelo gabinete do secretário do Turismo e Cultura do arquipélago.

Por isso, o executivo “decidiu cancelar as festas que teriam lugar entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março”, acrescenta.

As 19 trupes que iriam desfilar no cortejo de carnaval, o principal evento deste cartaz, que é assistido por milhares de residentes e visitantes, já estão a ser informadas desta decisão.

O executivo madeirense assegura ter sido “sensível às preocupações dos grupos envolvidos que transmitiram dificuldades na organização dos ensaios, pelo receio manifestado por parte dos participantes relativamente ao perigo de contágio”.

Também argumenta que, “ao contrário do que aconteceu na Festa da Flor”, cuja programação, em 2020 e 2021, pôde ser “deslocada para outras alturas do ano sem prejuízo do seu propósito, as Festas de Carnaval não podem ser adiadas”.

Devido à atual situação pandémica, o executivo regional considera que cancelar os eventos de Carnaval previstos é “a decisão mais acertada”.

O governo madeirense aponta que, “a nível nacional e mesmo internacional, as celebrações do Carnaval em 2022 estão a ser canceladas ou estão envoltas em indefinição”, nomeadamente na Nazaré e Torres Vedras.

No Brasil, exemplifica, “a maioria dos desfiles e festividades de Carnaval já foi cancelada, com destaque para o conhecido Carnaval da Bahia”, e, na Europa, pela incerteza causada pelo aumento de casos de covid-19 devido à variante Ómicron, Veneza ainda não confirmou a realização presencial das festas de Carnaval.