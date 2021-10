Carminho e Dulce Pontes atuam em Echternach

As fadistas portuguesas Carminho e Dulce Pontes vão estar no Luxemburgo para participarem no Echter‘World Festival.

De acordo com a programação do evento, será Dulce Pontes a subir primeiro ao palco, no dia 26 de novembro, pelas 21 horas locais.

Já Carminho, acompanhada de Marly Marques, cantará às 20 horas do dia 27.

O certame musical, a acontecer no Centre Culturel, Touristique et de Congrès, conta ainda com o apoio da Embaixada de Portugal no Luxemburgo e do Instituto Camões.

