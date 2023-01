Carlos Tavares abre evento de tecnologia mais importante do mundo

Carlos Tavares, CEO da Stellantis N.V . foi convidado pelo CES, o evento de tecnologia mais influente do planeta, para fazer um discurso de abertura na quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023, no Venetian Palazzo Ballroom de Las Vegas.

O discurso do português irá incluir a apresentação mundial do Ram 1500 Revolution Battery Electric Vehicle (BEV) Concept e do Peugeot Inception Concept. A apresentação irá abordar a visão da Stellantis para tornar a mobilidade limpa, segura e acessível para todos.

Integrando uma tecnologia avançada exclusiva e baseada na STLA Frame, com arquitetura BEV-by-design de carroçaria sobre chassis, o Ram Revolution BEV Concept é um roteiro visionário e um vislumbre do futuro, mostrando como a marca líder de pick-ups pesadas vai, de novo, redefinir o segmento dos pick-up truck.

O Peugeot Inception Concept mostrará como a marca aproveita a nova geração de plataformas de cockpit para reinventar toda a experiência automóvel, redesenhar o espaço interior e reformular os gestos de condução em torno da próxima geração do Peugeot i-Cockpit.

O discurso da Stellantis no CES 2023 está agendado para as 22h00 em Portugal Continental do dia 5 de janeiro de 2023. Detalhes sobre os materiais de imprensa relacionados com o evento e a transmissão por streaming da apresentação ficarão disponíveis posteriormente e serão publicados no site corporativo da Stellantis (www.stellantis.com).

Outros executivos da Stellantis, responsáveis pelas áreas de tecnologia e das marcas, estarão disponíveis para interagir com os meios de comunicação.