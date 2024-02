Carlos Nuno Granja junta-se ao projeto LITERANTO em Paris

O autor português Carlos Nuno Granja está em Paris até ao próximo sábado para participar no projeto LITERANTO, uma iniciativa da autoria de Sara Novais Nogueira, diretora do Conselho Cultural da AILD (Associação Internacional dos Lusodescendentes)/França, em parceria com esta associação, e também com a Biblioteca Calouste Gulbenkian – Paris e ao qual se juntam este ano a Casa de Portugal – André de Gouveia e a Coordenação do Ensino Português em França, a rede Paris – EPE (Ensino de Português no Estrangeiro).

Carlos Nuno Granja, escritor, poeta, professor, bibliotecário, editor e dono de uma livraria (Doninha Ternurenta, em Ovar), será recebido nas aulas de professores da Coordenação do Ensino Português no Estrangeiro – França e pela Biblioteca Calouste Gulbenkian – Paris.

O projeto LITERANTO pretende promover e divulgar às crianças e jovens a língua portuguesa através das artes. Para isso contará desta vez com a presença do escritor Carlos Nuno Granja, que dará a conhecer ao público as suas obras e procurará, através delas, estimular a curiosidade acerca da língua portuguesa. Para além disso dará um papel de destaque à leitura, à escrita e ao processo criativo através de atividades de Contar Histórias e da realização de Oficinas de Escrita Criativa e, também, de conversas sobre o seu processo criativo e o seu trabalho.

A autora deste projeto apresentará o artista convidado na Biblioteca Calouste Gulbenkian no dia 3 de fevereiro e nos dias anteriores, dias 31 de janeiro e dias 1 e 2 de fevereiro, o escritor irá apresentar o seu trabalho e fazer as atividades acima referidas com os jovens nas escolas.

Para tal convidamos pais/família, comunidade educativa e comunidade local a participar ativamente nesta iniciativa que pretende não só reforçar os laços com a língua portuguesa, mas também manter vivo um importante legado.