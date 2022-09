Carlos III proclamado rei

Carlos III foi este sábado proclamado oficialmente Rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres.

O novo monarca britânico, com 73 anos, sucede à sua mãe, a rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira aos 96 anos no castelo de Balmoral, Escócia, após 70 anos de reinado.

Esta foi a declaração do novo rei:

“É meu mais doloroso dever anunciar a vocês a morte de minha amada mãe, a Rainha. Eu sei o quão profundamente toda a nação, e acho que posso dizer o mundo inteiro, se solidariza comigo na perda irreparável que todos sofremos. É o maior consolo para mim saber da simpatia expressa por tantos junto da minha irmã e meus irmãos, carinho e apoio esmagadores que devem ser estendidos a toda a nossa família neste momento de perda. A todos nós como uma família.

Quanto a este reino e à família mais ampla de nações de que faz parte, a minha mãe deu um exemplo de amor ao longo da vida e de serviço altruísta. O reinado da minha mãe foi inigualável na sua duração, na sua dedicação e devoção. Mesmo a sofrer, agradecemos esta vida mais fiel. Estou profundamente ciente desta grande herança e dos deveres e pesadas responsabilidades de soberania que agora me transmitiram. Ao assumir estas responsabilidades, devo esforçar-me para seguir o exemplo inspirador que me foi dado ao defender o governo constitucional e buscar a paz, a harmonia e a prosperidade dos povos destas ilhas e dos reinos e territórios da Commonwealth em todo o mundo. Neste propósito, sei que serei sustentado pela afeição e lealdade dos povos cujo soberano fui chamado a ser e, no cumprimento desses deveres, serei guiado pelo conselho de seus parlamentos eleitos.

Assim, sinto-me profundamente encorajado pelo apoio constante da minha amada esposa. Aproveito esta oportunidade para confirmar a minha vontade e intenção de continuar a tradição de entregar as receitas hereditárias, incluindo os bens da coroa ao governo em benefício de todos em troca da subvenção soberana que apoia as minhas funções oficiais como Chefe de Estado e da nação.

Quero cumprir a pesada tarefa que me foi confiada, à qual dedico o que me resta da minha vida. Eu peço a orientação e ajuda do Deus Todo-Poderoso”.