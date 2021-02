Carlos Gonçalves visitou garagem portuguesa em Ivry

“Visitei a garagem Ampère, em Ivry-sur-Seine, do empresário português Manuel Amado”, publicou esta quarta-feira o deputado eleito pela emigração na Europa, Carlos Gonçalves.

Nesta visita, o parlamentar foi acompanhado pelo Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, Carlos Vinhas Pereira.

A Auto Garage Ampère existe há 32 anos e é especializada em restauro de carros antigos e desportivos.

Carlos Gonçalves declarou que esta foi “uma oportunidade para abordarmos as consequências da pandemia da covid-19 para a rede empresarial franco-portuguesa e para as relações económicas com o nosso país”.