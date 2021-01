Carlos Gonçalves visitou autarca lusodescendente de La Queue-en-Brie

O deputado português eleito pela emigração europeia, Carlos Gonçalves, foi recebido no final da semana no município de La Queue-en-Brie pela vereadora de origem portuguesa Ana Maria De Almeida

“Foi um encontro que permitiu abordar alguns assuntos de interesse para a nossa comunidade residente naquela cidade do departamento do Val-de-Marne”, declarou o parlamentar do PSD.

Carlos Gonçalves aproveitou também para analisar o relacionamento, em tempos de pandemia, com a União de Freguesias Pataias-Martingança com a qual La Queue-en-Brie estabeleceu um protocolo de geminação.

La Queue-en-Brie é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha-de-França, no departamento de Val-de-Marne. Estende-se por uma área de 9,16 km² e conta com cerca de 12 mil habitantes.