Carlos Gonçalves sobre preparação do Brexit: Uma mancha negra no governo português

O deputado do PSD Carlos Gonçalves, que esteve recentemente no 39º aniversário do Centro de Apoio Social e Assiciativo (CASA), fez questão de assinalar a importância dessa estrutura na integração das comunidades portuguesas do Luxemburgo: “É uma instituição que está presente para ajudar os emigrantes que têm menos sucesso e mais dificuldades quando chegam ao país”.

Carlos Gonçalves, em entrevista ao BOM DIA, considera a precariedade e o contraste existente no país um dos seus principais focos, uma vez que há portugueses na situação de sem abrigo e com problemas de dependências.

O político esteve presente em Paris, em conjunto com Paulo Rangel (também PSD), para ouvir a diáspora portuguesa. Quanto a Paulo Rangel, o deputado afirma que este “esteve sempre na primeira linha de ligação no plano europeu das comunidades portuguesas”, apoiando os 2,5 milhões que vivem dentro da União Europeia.

Quando questionado sobre a manifestação que se irá realizar devido às falhas dos serviços consulares relacionadas com o Brexit, Carlos Gonçalves apelidou-as de “mancha negra do governo português” e colmatou com “o governo português fez um conjunto de promessas e esqueceu que (esta situação) requeria um conjunto de medidas excecionais”.

Em relação a uma candidatura às futuras legislativas pelo círculo da Europa, o político não quis confirmar nem desmentir essa possibilidade.