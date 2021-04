Carlos Gonçalves: Sion tem uma funcionária para 40 mil portugueses

“Nos últimos tempos chegaram ao Grupo Parlamentar do PSD diversas informações relativas às dificuldades que o Escritório Consular de Sion conhece para atender os portugueses residentes na sua área de jurisdição”, pode ler-se na questão parlamentar enviada ao governo pelo deputado Carlos Gonçalves.

O deputado do PSD eleito na Europa recorda que “o Escritório Consular de Sion está a algum tempo a funcionar apenas com uma funcionária administrativa o que se tem revelado claramente insuficiente face às necessidades de uma comunidade estimada em 40.000 nacionais”.

Segundo o parlamentar, a carência de pessoal que vive esta estrutura consular deve-se ao facto de três funcionárias estarem de baixa médica prolongada “o que justifica uma intervenção por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros no sentido de excepcionalmente e pelo período necessário dotar o Posto do número mínimo de funcionários para permitir o seu regular funcionamento”.

Sendo o Escritório Consular de Sion uma extensão do Consulado Geral de Portugal em Genebra, Carlos Gonçalves acredita que a solução não pode ser encontrada nessa estrutura pois acredita que esse “Consulado Geral está muito limitado no plano dos recursos humanos e parece não ter condições, por si só, de conseguir dar resposta às dificuldades da estrutura de Sion”.

Carlos Gonçalves afirma que a comunidade portuguesa residente na região de Sion está preocupada com esta situação e solicita que a mesma seja rapidamente resolvida de forma a colmatar os incómodos daí resultantes para a vida dos portugueses que têm de recorrer a essa estrutura consular.

Assim, o deputado social-democrata solicita que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, responda às seguintes perguntas: “Tem o Ministério dos Negócios Estrangeiros conhecimento das dificuldades de funcionamento do escritório Consular de Sion? Tenciona o Governo dotar com a brevidade possível o Escritório Consular de Sion com os funcionários necessários para assegurar o seu regular funcionamento?”.