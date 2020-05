Carlos Gonçalves: regresso dos emigrantes a Portugal no verão é muito importante

O deputado do PSD, eleito pelo círculo da Europa, Carlos Alberto Gonçalves teve a oportunidade, em audição realizada na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, dia 5 de maio, de questionar o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a possibilidade dos portugueses residentes na Europa se poderem deslocar a Portugal nos meses de Verão.

O deputado do PSD solicitou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que, face às informações que hoje detém e que resultam dos diferentes contactos que tem mantido com os seus homólogos europeus, desse à Comissão as informações possíveis pois este é um assunto da maior importância, não apenas para as nossas comunidades, mas também para Portugal num momento em que necessita do turismo e do investimento que os portugueses residentes no estrangeiro proporcionam com as suas visitas.

O Ministro Augusto Santos Silva em resposta à pergunta referiu que Portugal tem interesse que isso aconteça mas que tudo ainda depende da coordenação que deve existir sobre esta matéria no seio da UE sendo necessária uma decisão conjunta dos países da UE e que sejam levantadas as restrições impostas por vários Estados-Membros à circulação de pessoas no espaço europeu. Santos Silva acrescentou que, se depender do governo português, os emigrantes e lusodescendentes poderão visitar o seu país no verão.

Carlos Gonçalves abordou ainda a questão do apoio social às comunidades portuguesas e teve também a oportunidade de falar da missão de serviço público da companhia aérea nacional TAP que se deve estender ao mundo das nossas comunidades. Neste âmbito, questionou o MNE sobre a eventual decisão da TAP retomar os seus voos com apenas três ligações para a cidade do Porto, concentrando quase a totalidade da operação no aeroporto de Lisboa, quando se sabe que uma grande parte dos nossos emigrantes é oriunda do norte do país.