Carlos Gonçalves presente na geminação entre Groslay e Mogadouro

Programa cheio para o deputado Carlos Gaonçalves em vários eventos da comunidade portuguesa em França.

Esta sexta-feira, o deputado do PSD está em Antony, onde participa na Cerimónia de Assinatura do Protocolo de Amizade entre os Municípios de Antony e dos Arcos de Valdevez.

No sábado, em Groslay, acontece o protocolo de Geminação entre os Municípios de Groslay e Mogadouro, que terá lugar às 10 horas no parque do Hotel de Ville de Groslay.

No mesmo dia, Gonçalves estará em Aulnay-sous-Bois, nas Festas dos Santos Populares organizada pela Associação Cultural Portuguesa Rosa dos Ventos daquela localidade francesa. Esta iniciativa terá o acompanhamento em direto da RTP, o programa Portugal no Mundo.

Domingo o deputado português participa, em Orléans, na Festa dos Santos Populares organizada pela Rádio em Língua Portuguesa “Arc en Ciel” de Orléans. Esta festa decorre no parque de Lignerolles em Fleury-les-Aubrais.

Ao final da tarde de domingo, Carlos Gonçalves estará no festival organizado pelo Grupo Folclórico Estúrdia do Alto Minho de Ormesson-sur-Marne.