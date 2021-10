Carlos Gonçalves no Reino Unido para visitar a comunidade portuguesa

Carlos Gonçalves, deputado da emigração eleito pelo Círculo da Europa, deslocou-se no passado fim de semana a Londres, integrando uma delegação do Grupo Parlamentar do PSD, para se reunir com os representantes diplomáticos e com a comunidade portuguesa residente na capital do Reino Unido.

No primeiro dia sua visita oficial a Inglaterra, Carlos Gonçalves começou por se deslocar aos estúdios da RTV Lusa, tendo de seguida partido para um jantar na secção do Partido Social Democrata no Reino Unido. Posteriormente, o deputado visitou a sedes desportivas do Futebol Clube do Porto e do Santacruzense.

Já esta segunda-feira, o representante da emigração portuguesa reuniu-se com a Cônsul-Geral de Portugal em Londres, Cristina Pucarinho, para debater “vários assuntos de interesse para a nossa comunidade residente no Reino Unido”, entre os quais, “os crónicos problemas de atendimento do Posto Consular e os efeitos do Brexit”.