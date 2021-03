Carlos Gonçalves: façamos testes ao voto eletrónico para as comunidades

“O PSD fez uma proposta de lei relativa ao voto emigrante nas eleições presidenciais e para o Parlamento Europeu logo depois das eleições para a Presidência porque o debate estava quente”, disse o deputado eleito pelo PSD no círculo da Europa, Carlos Gonçalves.

O parlamentar falava na emissão “BOM DIA Alemanha”, respondendo a questões dos membros do painel que integra Alfredo Stoffel, Manuel Campos, Mário Botas e Viviana Silva. Carlos Gonçalves participou no debate que tinha por tema principal o voto eletrónico nas comunidades.

O deputado social-democrata recordou que, quando esteve no governo, fez um teste de voto eletrónico “já em 2004/2005” e continua a acreditar que só assim se pode assegurar maior participação eleitoral dos emigrantes, recordando que “Portugal não é o seu território, é o seu povo”.

Inquirido sobre as razões do bloqueio por parte dos grandes partidos a iniciativas que facilitem o voto emigrante, Carlos Gonçalves considerou que pode haver um certo receio de desequilíbrio na situação partidária atual, mas insistiu que “o país não deve ter medo do voto emigrante”, e defende que se mude a metodologia, começando, pelo menos, pelo voto por correspondência.

“Façamos testes”, afirmou Carlos Gonçalves que acredita que estão reunidas as condições técnicas para o voto eletrónico e, insistiu que não se pode perder de vista que “o objetivo é facultar o voto aos emigrantes que são tão portugueses como os outros”.