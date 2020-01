Carlos Gonçalves eleito para cargo do Conselho da Europa

O deputado do PSD eleito pelo círculo da Europa, Carlos Gonçalves, foi eleito presidente da sub-comissão da Educação, da Juventude e do Desporto da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

O deputado da diáspora recorreu ao Facebook para partilhar a notícia, que definiu como um “grande momento” e uma “honra”.

Nascido em França Carlos Gonçalves é licenciado em Geografia, sendo técnico superior dos quadros da ação externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e funcionário do Consulado Geral de Portugal em Paris.

O percurso do deputado social-democrata na política, nomeadamente no contexto das comunidades, é já vasto. Foi presidente da mesa da secção do PSD de Paris, vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesa, e desempenhou o cargo de secretário de Estado das Comunidades Portuguesas durante o Governo de Pedro Santana Lopes.

O social-democrata de 58 anos reside em França, e é colunista no BOM DIA.