Enquanto, no Reino Unido, grande parte dos britânicos prestam homenagem a Isabel II após a sua morte, das antigas colónias britânicas chegam sentimentos mistos sobre o falecimento da rainha. Alguns dizem mesmo não conseguir ter pena, sentindo ainda as profundas marcas do colonialismo que coincidiu com parte do reinado da antiga monarca. Outros lamentam que Isabel não tenha pedido desculpa pela escravatura.