Carlão regrava single “Na Margem”

“Na Margem” é agora editado numa versão única com a participação de Marina Maranhão, Mia Benita e Nuno Siqueira, jovens talentos da música nacional que se cruzaram com o músico aquando da sua participação no programa The Voice Kids.

Esta versão da música foi apresentada ao vivo, pela primeira vez, na fase final do referido concurso. Nesse momento, o músico teve a certeza que gostaria de regravar “Na Margem”, tema que integra o seu álbum “Entretenimento?” de 2018, marcando, não só a sua experiência enriquecedora como mentor no programa The Voice Kids, mas também como oportunidade destes jovens experienciarem o trabalho em estúdio e emocionarem-se com a edição da sua primeira gravação.

No dia 20 de junho, Carlão está de regresso aos palcos. Apresenta-se ao vivo no Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito da 2ª edição do “Santa Casa Portugal ao Vivo”.

“Assobia para o Lado”, “Os Tais”, “Bandida”, “Viver para Sempre” são alguns dos temas que integram o alinhamento do espetáculo. A nova versão da música “Na Margem” também será apresentada ao vivo com presença de Marina, Mia, Nuno e Carlão e representa, sem dúvida, um dos momentos mais aguardados da noite.

O concerto conta ainda com outros convidados a anunciar em breve e que irão contribuir para um reencontro especial do Carlão com o público.

Na 2ª edição do “Santa Casa Portugal ao Vivo” e de modo a garantir a segurança de todos, sob o lema de que “A Cultura é Segura”, cada espetáculo é pensado com base no cumprimento rigoroso das normas impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS). O uso de máscaras é obrigatório, num espaço delimitado para o efeito, onde todos os lugares estarão identificados, cumprindo o distanciamento obrigatório entre os espectadores que não façam parte do mesmo agregado. Por último, de modo a evitar qualquer tipo de congestionamento entre pessoas, todas as entradas e saídas terão circuitos próprios com a devida sinalização.