Carlão marcou 2020 com tema “assobia para o lado”

O mais recente single de Carlão, “Assobia Para o Lado”, foi destacado no top de melhores músicas do ano da Antena 3 e integrou os tops das rádios mais ouvidas em Portugal, como a Rádio Comercial e RFM, durante várias semanas; uma canção luminosa e positiva que, no fundo, chama a atenção para aquilo a que se deve dar importância na vida.

O lançamento deste tema acabou por coincidir com o inicio do confinamento, tornando-se numa das músicas que mais animou os portugueses e que se transformou num verdadeiro hino à resiliência de todos.

O vídeo oficial já conta com mais de 3,5 milhões de visualizações, tendo sido destacado como um dos vídeos do ano pela Rádio Comercial, pelo seu sucesso em termos de visualizações, mas também pela interação criada com o público.