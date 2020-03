Carla Pais: A minha experiência de emigração foi felicíssima

A escritora portuguesa Carla Pais encontrou em Paris a possibilidade de ter uma vida estável, que lhe permite manter o equilíbrio que precisa entre trabalho e escrita. “A minha experiência de emigração foi felicíssima. Hoje voltaria a fazer tudo outra vez, e arrependo-me de não o ter feito mais cedo”, confidenciou em entrevista ao BOM DIA.

A experiência da diáspora transpira com naturalidade na escrita de Carla Pais. O seu premiado conto “Alma do Diabo” conta a história de um madeirense emigrado na Alemanha que regressa à sua terra para vir ter com a mãe. Uma história que a escritora explica que “nasceu naturalmente”.

Já o romance “Mea Culpa” debruça-se sobre personagens que vivem à margem da sociedade. Uma forma da residente em França dar voz à angústia que sente em relação à sociedade. “Dizemos que não somos racistas, quando na nossa cabeça somos racistas. Dizemos que somos muito solidários, mas passamos por um sem abrigo na rua e somos incapazes de parar para perguntar se precisa de alguma coisa”, desabafa a autora.