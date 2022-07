Cardoso entre a elite do Mundial de BMX

O português Bruno Cardoso é o único representante nacional entre a corrida de elite do Mundial de BMX, na cidade francesa de Nantes, competindo no sábado e no domingo, com Renato da Silva presente na categoria júnior.

Os dois ciclistas representam a seleção na luta por medalhas no campeonato do mundo, com o selecionador, Alexandre Almeida, a ver nos dois jovens “capacidades para mostrar todo o seu potencial e lutar com máxima ambição”, em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo.

Nas classes ‘challenge’, Portugal terá outros inscritos, com Leonor Carvalho entre as raparigas de 14 anos, e em ‘cruiser’ 13-16 anos e Bernardo Rocha entre os 15-16 anos.

Nos ‘masters’, há Dário Piedade (30-34 e 30-39), Carlos Rosado (+35 anos) e Nelson Neves (+50 anos).

