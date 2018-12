Cardeal-patriarca pede um “suplemento de alma”

O cardeal-patriarca de Lisboa disse esta noite que o Natal é um “acontecimento total e para todos” que representa um “suplemento de Natal” para a sociedade, recordando quem vive situações de dificuldade.

“Não precisamos de enfeitar muito os presépios que fazemos, pois o encontramos no leito de quem está enfermo, no lar de quem está só, na rua dos que não têm abrigo, nas fronteiras dos procuram melhor vida, nas prisões físicas ou morais em que a vida encerra a tantos”, assinalou, na homilia da Missa da noite do Natal, a que presidiu na Catedral de Lisboa.

Para D. Manuel Clemente, em cada Natal “algo de novo acontece” em qualquer vida, “mais fácil ou mais sofrida”.

“Há como que um suplemento de alma para o que possa acontecer de bom e de belo. Em nós, à nossa volta e no mundo inteiro”, acrescentou.

O cardeal recordou que os antigos cristãos colocaram nesta altura a celebração do nascimento de Jesus, por coincidir com o solstício do inverno, e que esta data “passou a marcar um tempo interior e definitivo”.

“O de um solstício absoluto, que não decresce nunca”, precisou.

Admitindo que existem “sombras” na celebração natalícia, o patriarca de Lisboa quis sublinhar que o Natal “persiste como promessa, como possibilidade de ser doutra maneira, da melhor maneira”.

“Exercitemos hoje o Natal de todos os dias”, concluiu.