Capitalismo e concorrência

O capitalismo saudável sempre beneficiou o desenvolvimento humano, como a história o demonstra. No entanto, a prosperidade social crescente ao longo das décadas e que resulta na actual sociedade (a melhor de sempre desde que temos registos históricos),está actualmente ameaçada pela falta de competição e falta de concorrência leal entre empresas. As sociedades sempre evoluiram por competência como a sua maior virtude.

Todos os dias, na minha prática no terreno real, vejo empresários bem sucedidos preocupados com o seu sucesso em vez de o apreciar, pela forma como as grandes corporações não querem competir com eles, pois estão acima de tudo preocupados em comprá-los ou destruí-los.