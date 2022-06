Capital do Móvel regressa a Lisboa

“Ó Lisboa anda cá ver isto” é o mote da 57.ª Capital do Móvel, que convida as pessoas a conhecer o que de melhor se faz no setor do mobiliário e decoração, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, de 6 a 10 de julho.

O clássico português de 1942 “Pátio das Cantigas” serviu de inspiração à campanha da 57.ª edição da Capital do Móvel. Este filme tem como cenário um dos bairros da capital portuguesa, por ocasião das festas dos Santos Populares e, em forma de comédia, retrata a época com uma simplicidade característica da altura.

Com o trabalho da agência Bazooka, a Capital do Móvel quer relembrar essa Lisboa e envolver os seus conterrâneos. Assim, surge o mote da campanha “Ó Lisboa anda cá ver isto” e os bairros mais típicos da cidade também recebem a chamada.

“Com esta campanha pretendemos fazer uma chamada de atenção amigável, atiçar a curiosidade dos lisboetas com uma estética elegante da época e com móveis diferenciados”, explica Samuel Santiago, presidente da Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF), entidade organizadora do evento.

A isto, Samuel Santigado acrescenta que “é uma forma de mostrar que o mobiliário é intemporal”.