Capicua mergulha na água de Lena

Depois de ter lançado “Madrepérola”, uma canção sobre mulheres fortes e inspiradoras, Capicua junta-se a uma dessas mulheres poderosas, um nome incontornável da música portuguesa, Lena D’Água, para nos revelar o seu novo single “Último Mergulho”, com beat do seu companheiro de sempre D-One e vídeo realizado por André Tentúgal, protagonizado por Lara Laquiz.

“O último tema que escrevi para o ‘Madrepérola’, já depois de ter quase tudo fechado. Senti que não podia dar o disco como terminado sem mais esta música. A letra poderia ser dividida em duas partes. Uma que expressa o desejo para que tudo corra bem. E uma segunda, escrita após a superação. É um bocado o relato dos últimos meses da minha vida, ainda que de forma pouco óbvia. O beat é do meu companheiro de sempre, o D-One, e a participação especial da Lena D’Água trouxe a magia aquática e feminina que tínhamos imaginado para os refrões. O vídeo, de André Tentugal, é especialmente delicado, sem deixar de transmitir a força matriarcal que este tema, e este disco, celebram. As referências, alusões e ambivalências são muitas, no tema e no vídeo, mas como a ideia é dar todo o espaço às interpretações, o melhor mesmo é que o mistério dê o resto das explicações”, explicou Capicua.

“Último Mergulho” e “Madrepérola” farão parte do novo álbum de Capicua, também intitulado “Madrepérola”, que será editado em 2020, sendo o seu primeiro disco pela Universal Music Portugal.

Este novo álbum, autoral e cheio de novidades, vai marcar uma nova fase da vida de Capicua e dar início a uma nova digressão, com espetáculo de antestreia já agendado para dia 17 de Dezembro, em Lisboa, no Teatro da Trindade INATEL, no âmbito do ciclo Mundos.