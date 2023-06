Cap Magellan volta a lançar campanha de segurança rodoviária nas férias

A Cap Magellan, associação de jovens lusodescendentes em França, organiza pelo 20° ano consecutivo a campanha de segurança rodoviária chamada “Sécur’été2023, Verão em Portugal”. Esta campanha é principalmente destinada aos portugueses e aos luso-descendentes que moram em França, e percorrem as estradas de carro para as férias de verão.

A campanha decorre em três países: França, Espanha e Portugal. O seu principal objetivo é a diminuição do número de acidentes nas estradas durante os trajetos longos e depois das saídas noturnas. Através desta campanha, a Cap Magellan procura sensibilizar os automobilistas sobre os perigos das longas viagens (cansaço, excesso de velocidade, etc.), assim como as precauções a tomar antes e durante o percurso (preparação do veículo, uma pausa cada duas horas para descansar, etc.).

A equipa também informa os automobilistas sobre as mudanças do código da estrada entre os países atravessados (velocidade autorizada, álcool, coletes refletores, alcoolómetro, etc), e para alertar os jovens sobre o perigo que representa conduzir sob o efeito do álcool ou de drogas, nomeadamente durante as saídas nocturnas.

Durante 2 meses, a Cap Magellan realizará ações de segurança rodoviária em França, Espanha e Portugal no âmbito desta campanha. Aqui ficam algumas datas:

Agenda:

Ações em França:

10 de junho: Ação de segurança rodoviária em Taverny por ocasião do Dia de Portugal;

11 de junho: Ação de segurança rodoviária em Herblay-sur-Seine, por ocasião da Festival do Emigrante.

8 de julho: Lançamento da campanha “Sécur’été 2023” no programa Tempestade 2.1 na sede da Rádio Alfa;

8 de julho: Festa de lançamento da campanha “Sécur’été 2023” na discoteca Vilamoura em Villeneuve-Saint- Georges;

8 de julho: Ação de segurança rodoviária para o trigésimo aniversário da associação “Lusitanos de Limoges”;

9 de julho: Ação de segurança rodoviária em Sartrouville na Grande festa portuguesa da associação Les Originaires du Portugal;

22 de julho: Ação de segurança rodoviária na área de serviço des Vérités na RCEA em colaboração com o Centre Franco-Portugais de Bourges;

22 a 23 de julho: Ação de segurança rodoviária na área de serviço de Bordeaux-Cestas em colaboração com as associações Alegria portugaise de Gironde e O Sol de Portugal;

Ações em Portugal:

29 e 30 de julho: Ação de segurança rodoviária nas fronteiras de Vilar Formoso, Chaves e Valença;

Final de julho: Várias equipas em viagem França-Portugal para sensibilizar os condutores ao longo do percurso + Programa da RTP — divulgação das ações nas fronteiras;

1 a 30 de agosto: Distribuição do nosso Guia de Verão nas praias do norte ao centro de Portugal;

1 a 15 de agosto: Campanha de segurança rodoviária durante o Vilamoura Tour em discotecas portuguesas do norte ao centro do país (datas a determinar);

8 a 13 de agosto: Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes em Braga;