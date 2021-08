Cap Magellan quer salvar vidas com campanha rodoviária

A associação de lusodescendentes Cap Magellan voltou a marcar presença nas fronteiras de Vilar Formoso, Chaves e Valença, no passado fim de semana, e deu as boas vindas aos emigrantes que regressaram ao país para o período de férias de verão.

Através da campanha “Sécur’été 2021”, iniciada em 2003, dezenas de jovens voluntários acorreram aos principais pontos de entrada em território nacional e alertaram os condutores para os comportamentos que podem aumentar a sinistralidade rodoviária, causar incêndios florestais e disseminar a doença covid-19.

Em entrevista ao BOM DIA, a responsável desta iniciativa na fronteira de Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro, Lurdes Abreu, explicou que a campanha assenta em dois eixos principais, sendo o primeiro desenvolvido na fronteira e o segundo junto de espaços de diversão noturna.

“Todos os anos, nas fronteiras, damos conselhos aos emigrantes que regressam. Falamos sobre a necessidade de descanso durante viagens mais longas e também sobre as boas práticas a adotar dentro do carro, sobretudo quando se transportam crianças. Já para os mais jovens, adotámos uma estratégia diferente. Vamos até às discotecas, entregamos pulseiras aos condutores à entrada e, à saída, fazemos um ‘teste do balão’. Se o condutor exceder o limite de álcool no sangue, tentamos impedir que ponha em perigo a sua vida e a de terceiros”.

Ao nosso jornal, Lurdes Abreu garantiu que estas iniciativas têm sido “um sucesso” e notou que o facto de esta ser “uma ação que salva vidas”, faz com que os jovens portugueses também se queiram associar.

