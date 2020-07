Cap Magellan procura portugueses e lusófonos de destaque

A associação Cap Magellan acaba de anunciar que este ano, mais uma vez, terá lugar na Câmara Municipal de Paris no dia 10 de outubro, uma noite de gala na Câmara Municipal de Paris. Como é habitual, é uma iniciativa da Cidade de Paris com base num programa elaborado pela Cap Magellan. Nesta ocasião, serão atribuídos cinco prémios financeiros de 1.500 euros e um prémio não financeiro.

Os prémios são propostos nas seguintes categorias:

Prémio Cap Magellan – Império para o melhor projecto associativo (prémio no valor de 1.500 euros):

Este prémio destina-se a associações que se destacam com um projecto original ou inovador de língua portuguesa em termos da sua natureza, finalidade, público, alcance e utilidade.

Prémio Cap Magellan para a melhor iniciativa cidadã (prémio no valor de 1.500 euros):

Este prémio destina-se a um cidadão ativo que se destaque com uma iniciativa de cidadãos lusófonos, qualquer projecto cuja preocupação esteja relacionada com o interesse colectivo e os temas de cidadania e solidariedade, em relação à língua lusófona. A iniciativa de cidadania deve ser um poderoso vector de reconhecimento e uma alavanca essencial para a evolução e transformação da sociedade.

Prémio Cap Magellan – Fidelidade para o melhor jovem empresário (prémio no valor de 1.500 euros):

Este prémio é atribuído a qualquer pessoa que, devido às suas funções dentro de uma empresa, se distinga através da implementação de um projecto empresarial original que seja útil e benéfico para o público em geral. Deve apresentar práticas de gestão inovadoras, mostrar que os serviços ou produtos que a empresa coloca no mercado têm uma dimensão inovadora em relação ao mercado e assim criar valor para o utilizador. O envolvimento social na comunidade e o número de empregos criados também podem ser critérios de selecção. A ligação com o mundo lusófono pode provir da origem do empresário ou do público-alvo afectado pela acção empresarial.

Prémio Cap Magellan para o melhor aluno (prémio no valor de 1.500 euros):

Este prémio destina-se aos estudantes que, no contexto do seu desempenho académico, mas também do seu projecto profissional e dos seus compromissos extra-curriculares, se distinguem por um estudo mais aprofundado de um problema relacionado com o lusófono, um estágio, a participação em acções associativas, obtendo o ano académico com o envio de um boletim escolar e de uma carta de recomendação de um professor, etc. A ligação com o lusófono pode provir da origem do estudante ou da sua formação académica.

Prémio Cap Magellan – Fundação Calouste Gulbenkian para o melhor estudante do ensino secundário (prémio no valor de 1.500 euros):

Este prémio recompensa um jovem estudante do ensino secundário ou bacharelato, no âmbito dos seus estudos na escola secundária, que se tenha distinguido pelo seu desempenho académico, projecto profissional e compromissos extra-curriculares, tendo completado o seu bacharelato com distinção com o envio de um boletim escolar e de uma carta de recomendação de um professor. A ligação com a Lusofonia pode provir da origem do empresário ou do público visado e afectado pela acção empresarial.

Existe também um prémio não financeiro que proporcionará apoio artístico ao vencedor para os amantes de música:

Prémio Cap Magellan- Vilamoura – Trace Toca Melhor Revelação Musical Artística:

Este prémio é para jovens apaixonados por música e que desejam ser recompensados pelos seus talentos. Ser-lhes-á oferecida a oportunidade de criar um duo ao lado de um artista lusófono de renome.

Para se candidatar, preencha o formulário e envie-o por e-mail para evenements@capmagellan.org antes de 20 de setembro de 2020.