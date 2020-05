Cap Magellan lança site sobre férias em Portugal em tempos de pandemia

Muitos são os Portugueses de França e lusodescendentes a terem esta dúvida: será possível ir de férias a Portugal este verão? Para ajudar a informar a diaspora em terras gaulesas, a associação Cap Magellan criou o site VacancesPortugalCovid.com, destinado a responder às questões que todos se colocam e a combater a falsa informação, na partida, durante a viagem, durante a estadia em Portugal e na viagem de regresso.

Quais serão as regras para a minha viagem? Haverá diferenças no trânsito em França, Espanha e Portugal durante a viagem de carro? Será possível fazer pausas? As áreas de descanso estarão acessíveis? Os restaurantes e hotéis na estrada estarão abertos? Se viajar de avião, quais serão as medidas a cumprir antes, durante e após o voo? E se for até aos Açores ou à Madeira?

A chegada a Portugal não elimina as dúvidas sobre a coabitação com o vírus durante o verão. Também aqui, o site está organizado em várias secções, reunindo todas as questões possíveis, e apresentando-se como uma plataforma prática de informação sobre todos os aspectos de uma estadia em Portugal: informação sobre atividades quotidianas (ir às compras, ir ao banco, visitar os familiares em lares de idosos), os diferentes meios de deslocação em Portugal (comboio, carro, avião, carros de aluguer) sem esquecer as ilhas (Madeira e Açores), as regras em vigor nos restaurantes, hotéis…

O objectivo é facilitar a preparação, sobretudo dos portugueses e dos lusodescendentes que desejem partir.

Desde 2003, a associação Cap Magellan desenvolve a campanha anual de prevenção rodoviária “Sécur’été – Verão em Portugal”, que acompanha nomeadamente os automobilistas portugueses residentes no estrangeiro nas estradas até Portugal. Embora centrada na prevenção rodoviária, historicamente esta campanha já inclui outras componentes de prevenção: incêndios, praias, doenças sexualmente transmissíveis… Este ano, é acrescentada uma componente de prevenção sanitária relacionada com a Covid-19, com uma actualização quotidiana do site.

Os parceiros da tradicional campanha anual da Cap Magellan, “Sécur’été – Verão em Portugal 2020”, encontrarão também neste site o espaço que lhes permitirá transmitir as medidas tomadas no seu domínio de actividade relacionadas com esta situação epidémica.

O site estará também presente brevemente nas redes sociais para maior facilidade e rapidez. VacancesPortugalCovid.com foi aberto em soft launch simbolicamente no dia 23 de maio.