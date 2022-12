Cap Magellan juntou meia centena de jovens da diáspora em Fátima

A Cap Magellan, principal associação de jovens lusodescendentes em França, organizou um Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes intitulado “A Empregabilidade na Europa: o Digital ao serviço da Ecologia e da Inclusão dos Jovens”, ao abrigo do Programa Erasmus+, encontro que teve lugar na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Fátima, entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2022. O evento realizou-se à margem dos encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora.

Através deste encontro, foi oferecida uma formação aos atores de juventude e jovens presentes, de vários países europeus e de várias nacionalidades e que agora fazem parte de uma rede estabelecida durante o evento. Estiveram assim representados cerca de 12 países : Alemanha, Angola, Bélgica, Brasil, Congo, Dinamarca, Espanha, França, Luxemburgo, Peru, Portugal e Suécia.

O programa centrou-se sobretudo em formações interativas onde foi possível discutir e aprender mais sobre problemáticas atuais como empreendedorismo, empregabilidade, competências transversais, liderança, a importância dos diferentes tipos de educação (formal, informal e não formal), a partilha de experiências profissionais & pessoais e o programa Erasmus +.

Os perto de 50 participantes tiveram ainda a possibilidade de estar em contacto, através dos seminários organizados pelo PNAID, com vários investidores, empresários, políticos e instituições de renome nacional e internacional que relataram as suas experiências profissionais e investimentos, dando-lhes um olhar mais lúcido de todo o processo, bem como a oportunidade de também eles sonharem em regressar e investir.