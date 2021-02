Cap Magellan aprofunda relações com governo português

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, reuniu-se com a associação Cap Magellan tendo em vista um aprofundamento da colaboração entre as duas partes, que abranja já o V Encontro de Investidores da Diáspora, agendado para os dias 5, 6 e 7 de agosto, em Fátima, e projetos da associação de grande relevância para a diáspora portuguesa.

No encontro, em formato de videoconferência, a Cap Magellan, associação de lusodescendentes fundada em França no ano de 1991 com a missão de promover a língua e cultura lusófonas, apresentou as redes com as quais trabalha naquele país e o seu plano de atividades para 2021.

Na reunião participaram também o Cônsul-Geral de Portugal em Paris e representantes da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Recorde-se que esta iniciativa está incluída numa ronda de reuniões da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas com associações da diáspora para avaliar a situação atual e traçar perspetivas futuras.