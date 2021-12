Cap Magellan adapta encontro de lusodescendentes à situação pandémica

A Cap Magellan teve de alterar a data e o formato do Encontro Europeu de Lusodescendentes que estava inicialmente planeado de 8 a 12 de dezembro de 2021 em Fátima, devido a evolução da situação epidemiológica em Portugal – Zoom 11/12

Tendo em conta a evolução da situação epidemiológica em Portugal, bem como a preocupação com a nova variante COVID que obriga a maiores precauções na entrada de pessoas no país vindas de outros países, o Encontro nacional de investidores da Diáspora, à margem do qual decorria, o Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes foi adiado para uma data a comunicar oportunamente e em todo caso no decorrer de 2022. Ao ser adiada a edição do Encontro nacional de investidores da Diáspora para 2022, manter-se-á o local, Fátima, e a coorganização com o Município de Ourém, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Desta forma, a Cap Magellan não tem outra opção que a de adiar também o seu Encontro europeu de jovens lusodescendentes, no formato presencial, a decorrer, portanto, em 2022 quando for definida a nova data do Encontro nacional de investidores da Diáspora.

Ainda assim, a Cap Magellan mantém no sábado dia 11 de dezembro, um Encontro virtual, via zoom, entre os participantes inscritos para esta edição de 2021, as associações parceiras europeias e os antigos participantes dos Encontros europeus anteriores. Será uma forma de trabalhar as temáticas definidas em conjunto para o Encontro presencial, mas também de dinamizar a Rede de participantes e associações parceiras lançada nos passados Encontros.

Programa provisório do Encontro no sábado dia 11 de dezembro em formato digital ( horas de Paris)

10h – 11h30: Abertura oficial do dia “Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes” em formato digital.

– Discursos oficiais

Intervenção das 17 associações europeias parceiras: 4motion (Luxemburgo) ; AEQUALITAS (Portugal) ; AFS Portugal (Portugal) ; AGRAPS (Suiça) ; Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro (Espanha) ; APEI Benelux (Bélgica) ; ASPPA (Alemanha) ; Associação Cultural para a Comunidade Portuguesa na Grécia (Grécia) ; Bué Fixe- Associação de Jovens (Portugal) ; CHAPERONE (Portugal) ; CNJ ; Força Luso-Descendente (Bélgica) ; Native Scientists (Inglaterra) ; PARSUK (Inglaterra) ; Pois FAPS Jovem Estocolmo (Suécia) ; Portugisisk forening i danmark (Dinamarca) ; Sol Sem Fronteiras (Portugal).

11h30 – 12h15: Atelier “Como pode a transição digital ajudar a tornar o mundo mais sustentável?” – Anabela Barreira, Eu+Tu igual a muitos.

12h15 – 13h: Atelier “Shared Economy” – João Cotrim.

13h – 14h: Almoço/Visita virtual à Região Médio Tejo

14h – 14h45: “A transformação digital no mundo do trabalho” – Carole Hesse e Catia Pereira, Centro de Emprego da cidade de Differdang (Luxemburgo).

14h45 – 15h30: Intervenções de antigos participantes dos Encontros Europeus de Jovens Lusodescendentes.

15h30 -16h15: Atelier sobre competências transversais – Catarina Gomes.

16h15 -17h: Encerramento do Encontro Virtual.

As candidaturas para participar no evento estão abertas até dia 8 de dezembro.