Caos nos voos para Portugal por desinformação quanto aos testes

“Hoje foi o caos no embarque de Orly para o Porto”, explicou ao BOM DIA um português que se queixa de “desinformação” do governo luso e dos meios de comunicação.

Este passageiro contou ao BOM DIA que muitos passageiros do voo TAP que liga Paris à cidade do Porto vinham convencidos de que o teste não seria necessário por estarem vacinados, informação veiculada pelo comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Em Paris os portugueses eram os únicos nos laboratórios de testes para tentarem obter, no último momento, o teste para poderem embarcar, o que provocou o caos nesses serviços.

Um passageiro que tentou obter informação ontem junto do aeroporto Sá Carneiro, no Porto, afirma que não o souberam informar, nem a telefonista, “nem o polícia que a telefonista contactou”. Este passageiro voltou a tentar telefonar na quinta à noite sem sucesso.

Casos semelhantes foram registados esta sexta no aeroporto do Luxemburgo onde vários passageiros portugueses tiveram a surpresa quando lhesfoi solicitado comprovativo de teste negativo para poderem embarcar. Uma parte dos passageiros não dispunham de teste por terem lido as notícias que ontem circulram em todos os meios de comunicação portugueses e da diáspora depois do anúncio feito pelo Conselho de Ministros. “Há muitos a comunicar, e quase todos a desinformar”, disse um português ao BOM DIA, acusando também o nosso jornal de ter “desinformado“.

A “desinformação” tem origem no texto ambíguo do comunicado do Conselho de Ministros, que todos os meios de comunicação reproduziram, e onde se pode ler que o decreto-lei aprovado faz cessar “a exigência de apresentação de comprovativo de realização de teste com resultado negativo para quem apresente Certificado Digital COVID da UE em qualquer das suas modalidades ou outro comprovativo de vacinação que tenha sido reconhecido”.

O que faltava dizer – e que a maioria das notícias não acrescentaram porque se limitaram a reproduzir o comunicado – é que a mudança de regime de entrada em Portugal por via aérea só se altera a partir de dia 9 de fevereiro, data prevista para o término das medidas em vigor desde o final do ano passado.

Assim, e a partir dessa data, o acesso a território português por via aérea poderá fazer-se simplesmente com certificado de vacinação válido ou certificado de restabelecimento da covid-19, deixando de ser exigido o teste, tal como a União Europeia preconiza, tendo já acusado Portugal de fazer “excesso de zelo” ao exigir um teste aos vacinados.