Caos nos céus: TAP prevê cancelamentos até meados de agosto

A CEO da companhia aérea apresentou esta terça-feira as suas expetativas quanto à frequência de voos no verão. Christine Ourmières-Widener aponta para datas tanto para os cancelamentos de ligações como para resolver o estado do aeroporto de Lisboa.

“Até meados de agosto” foi o que a CEO da TAP apontou como época até a companhia conseguir estabilizar a frota, os cancelamentos e os atrasos. Referiu que tem havido trabalho com todos e que a NAV Portugal, que gere o tráfego aéreo, tem mantido outras negociações com o ministério da Defesa.

“A TAP enfrenta dificuldades por dois motivos principais: o sistema de navegação no Aeroporto de Lisboa [que está cheio] e problemas com o handling. Não temos os mesmos constrangimentos no Porto porque o aeroporto é muito diferente”, admitiu a diretora ao Jornal de Notícias.

Não serão apenas as contas da TAP que ficarão em causa devido ao caos deste ano. A “reputação, imagem e fidelização do cliente”, revela a CEO, também fica manchada.