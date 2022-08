Caos nos céus: TAP lamenta falta de acordo com pilotos

A TAP lamentou não ter chegado a um acordo com os seus pilotos, afirmando que se mantém “empenhada em encontrar soluções que permitam garantir a sustentabilidade da empresa e de todos os seus trabalhadores”.

No dia em que o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) convocou uma manifestação, em Lisboa, dirigida aos trabalhadores que não se encontrem ao serviço, contra os “atropelos e injustiças” da administração da TAP e da tutela, fonte oficial da transportadora disse à Lusa que a empresa “lamenta não ter ainda chegado a um acordo com os seus pilotos, essenciais à companhia”.

“E mantém-se empenhada em encontrar soluções que permitam garantir a sustentabilidade da empresa e de todos os seus trabalhadores”, acrescentou a mesma fonte oficial.

Em causa, segundo o SPAC, estão as recusas do Conselho de Administração da TAP Air Portugal para a realização de reuniões de trabalhadores.

O objetivo da manifestação é demonstrar insatisfação face aos “atropelos, injustiças e à forma como a administração e a tutela têm gerido a empresa e a relação laboral com os pilotos”, de acordo com o sindicato.

A manifestação tinha início previsto para as 08h30, em Lisboa, junto ao Terminal de Tripulações do Areeiro (TTA), e terminará no Campus da TAP.