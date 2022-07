Caos nos céus: começa-se a sentir no Luxemburgo

Depois de dois verões com pandemia, vem agora o verão onde as viagens trazem o caos nos aeroportos. O Luxemburgo começou a sentir esse impacto.

Alexander Flassak, CEO da Luxairport, falou à RTL e aos passageiros. “Há fases de pico individuais, como as manhãs de terça-feira. A segunda vaga de partidas entre as 9h30 e as 10h30 é particularmente difícil e o terminal pode estar cheio num curto espaço de tempo”, como refere o Contacto.

O CEO esclarece também que, muitas vezes, os funcionários de terra são avisadas de cancelamentos muito em cima da hora. “Dependemos das companhias aéreas nestes casos, elas decidem se querem cancelar e nós só somos avisadas com pouca antecedência”, assume.

Caso um voo seja cancelado, é importante contactar as companhias para saber de alternativas imediatas. Alexander Flassak relembra que chegar ao aeroporto com duas horas de antecedência também pode ser útil.

Mantém, contudo, a garantia de que ninguém perdeu o voo por complicações no aeroporto.

Pode consultar o estado do seu voo aqui.