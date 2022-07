Caos nos céus: Cancelamentos da TAP estão “abaixo da média”

Pedro Nuno Santos está, esta quarta-feira, a explicar, no Parlamento, os problemas com cancelamentos e atrasos no Aeroporto de Lisboa.

O ministro das Infraestruturas e Habitação explicou, esta quarta-feira, no Parlamento, que a média de cancelamentos no aeroporto de Lisboa entre 1 e 07 de julho foi de 4,5%, sendo que a da TAP foi de 2,8% porque ” presença da TAP no aeroporto não tem paralelo com outra companhia”. Pedro Nuno Santos adiantou, ainda, que “há disrupções na aviação em todo o Mundo” e que aquela média é conseguida “apesar de sermos o terceiro país da União Europeia que está mais perto dos valores de 2019 [em movimentos na aviação]”.

De acordo com a monitorização efetuada pelo JN, na semana de 27 de junho a 3 de julho, através dos voos contabilizados no site da ANA, a média de cancelamentos da TAP ascendeu a mais de 10%, chegando a 14% durante o fim de semana. Apesar de a companhia aérea ser responsável por cerca de metade dos movimentos no Aeroporto de Lisboa, a nível de cancelamentos foi responsável por três em cada quatro (75%).

