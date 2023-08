Cantora canadiana muda-se para Portugal e homenageia Fernando Pessoa

A cantora e compositora canadiana Tammy Weis mudou-se para Portugal e está a homenagear Fernando Pessoa através da sua música. Este ano apresentou um álbum inspirado no escritor português com produção de Rui Veloso e já tem atuações programadas para Portugal, Canadá e para a Europa.

Foi no dia 31 de março, no Centro Cultural de Belém, que Tammy Weis apresentou “Soul Whisper”, o seu álbum de homenagem a Fernando Pessoa, numa altura em que se assinalam os 135 anos do nascimento do poeta português.

São ao todo 11 temas que contaram com a produção de Rui Veloso e ainda a participação de vários músicos portugueses e internacionais convidados, entre os quais o contrabaixista Carlos Barretto, João Só (guitarra), Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), o espanhol António Serrano (harmónica) e o canadiano Randy Bachman (um dos fundadores da banda Guess Who).

Este é o resultado de uma pesquisa e dedicação à obra e processo criativo do escritor feita nos últimos anos por Tammy Weis que, após uma visita a Albufeira, em 2012, “apaixonou-se completamente por Portugal” e decidiu mudar-se em definitivo para Lisboa.

Natural do oeste do Canadá, Tammy vivia no Reino Unido desde 2006. “Estava a viver em Londres (Inglaterra), quando tive a hipótese de visitar Portugal através de um bom pacote de viagens para Albufeira de duas semanas. Nesse período, conheci pessoas fantásticas, foi como ter uma vida praticamente nova”, disse em entrevista à Lusa.

Foi nesta altura que “tudo mudou”. “Apaixonei-me completamente por Portugal. As praias, o mar, o vento, as cores, as pessoas e a gastronomia, podia continuar e continuar”, confessou à agência noticiosa.

Após esta primeira visita, a canadiana regressou ao sul de Portugal, por diversas ocasiões, para “explorar o país”. O convite de uma pessoa amiga para uma visita a Lisboa serviu como “impulso” para que, em 2018, descobrisse a obra de Fernando Pessoa e fizesse a mudança em definitivo.

“Numa das viagens a Portugal, visitei uma galeria de arte em Alfama. Na entrada dizia que faziam quadros e que serviam vinho e café. Entrei e conheci um guitarrista, que de repente começou a tocar guitarra, eu também cantei algumas músicas de jazz. Um pintor sugeriu ao guitarrista que eu devia cantar poemas de Fernando Pessoa, pois a partir daí é que a minha carreira teria sucesso”, explicou.

Tammy ficou curiosa e começou a informar-se mais sobre o poeta português. “Disseram-me para olhar para alguns dos quadros na galeria, que estava repleta de quadros dele. Foi aí que começou a minha jornada de Fernando Pessoa e de me mudar para Lisboa”.

Foi aqui que começou aquela que tem sido a missão de Tammy Weis nos últimos anos, de aprender mais sobre Pessoa. Para a cantora, as palavras do poeta são “coisas simples”, que nos fazem pensar de uma “forma diferente e aspetos sobre a vida”.

Como resultado, nasceu “Soul Whisper”, projeto financiado pelo Conselho Canadiano das Artes, e ainda “aprovado” por Luís Miguel Rosa Dias, sobrinho do poeta português que morreu em 2019, aos 88 anos, mas ainda pode acompanhar parte das gravações.

Atualmente Tammy Weis encontra-se no Canadá onde no dia 1 de setembro vai atuar no Frankie’s Jazz Club, em Vancouver. Em 22 de outubro, a canadiana regressa à região que a fez apaixonar-se pelo país,Tavira, nas celebrações do aniversário de Álvaro de Campos, pseudónimo utilizado por Fernando Pessoa.

A próxima etapa para a cantora e compositora canadiana será “adquirir a nacionalidade portuguesa”, processo que, segundo a mesma, terá início em breve.