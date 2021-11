Cantora brasileira Marília Mendonça morre aos 26 anos

Um avião que transportava a cantora brasileira Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu no interior do estado de Minas Gerais e todos os ocupantes foram resgatados com vida.

De acordo com o portal de notícias G1, dentro da aeronave, com capacidade para seis passageiros, estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga (MG), onde Marília teria uma apresentação esta noite”, informou a assessoria da cantora.

A cantora deslocava-se para um espetáculo em Minas Gerais e, momentos antes da queda, partilhou um vídeo a entrar na aeronave.

Marília Dias Mendonça foi uma cantora, compositora e instrumentista brasileira, um dos nomes de maior repercussão e influência na música brasileira nos últimos dez anos.