Cante alentejano celebrado em Paris

O Rancho de Cantadores de Paris apresenta o disco “Alentejo Ensemble”, no dia 04 de março às 18h30, no consulado geral de Portugal em Paris.

Num comunicado enviado à redação do BOM DIA, o cônsul-geral e a Compagnie des Rêves Lucides lançam o convite para a apresentação deste disco conceptual.

Um texto assinado pelo adido social, Joaquim Rosário, adianta que este disco, o primeiro do Rancho de Cantadores de Paris, surge por ocasião dos cinco anos do reconhecimento do cante alentejano como património cultural e imaterial da humanidade pela UNESCO.

O evento contará também com uma exposição de ilustrações de Anna Turtsina. “A vitalidade vocal das modas e as cores vivas dos desenhos procurarão transportar os convidados para essa bela região que é o Alentejo”, descreve a referida nota. Será também servido um cocktail.

