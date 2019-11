Declamação de poemas de autores portugueses, em português, musicados pelos alunos da Escola de Musica Luso Academy do Luxemburgo.

Data: Sábado, 23 de Novembro de 2019.

Local: entre as 16H15 e as 17H30 espetáculo de declamação, no Instituto Saint Jean-Baptiste De La Salle, na Rua Moris 19 (Saint-Gilles).