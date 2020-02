Canta Poema: jovens músicos da Luso Academy atuaram em Düsseldorf

O BOM DIA organizou em Düsseldorf um segundo concerto de poemas de autores portugueses musicados pelos alunos da escola de música Luso Academy.

Depois de um espetáculo em Bruxelas em dezembro de 2019, os jovens músicos da escola de música que tem escolas em Londres e no Luxemburgo musicaram poemas portugueses numa iniciativa intitulada Canta Poema, um projeto do BOM DIA.

Os miúdos da Luso Academy apresentaram o repertório de temas que musicaram no Consulado Geral de Portugal em Düsseldorf, na presença do cônsul-geral José Manuel Carneiro Mendes e de muitos portugueses e lusófonos que vieram assistir à prestação dos jovens músicos.

O concerto e a viagem do BOM DIA e da Luso Academy tiveram lugar com o apoio do Instituto Camões, da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do restaurante Frango Português e do agente de seguros Carlos Alves.

