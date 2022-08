Canoagem: portugueses apuram-se para as finais

Kevin Santos, Teresa Portela e Hélder Silva apuraram-se para as respetivas finais. Nos europeus de Munique, que reúne nove modalidades, Portugal está representado em sete.

Kevin Santos conseguiu o acesso direto na sua série, ao alcançar o terceiro lugar. Na prova de K1, concluiu o desafio em 36,034 segundos, a 546 milésimos de segundo do sueco Petter Menning, vice-campeão do Mundo, e do letão Robert Akmens, quarto em Halifax.

Também na sua série e a conseguir o terceiro lugar está uma portuguesa. Teresa Portela apurou-se para a final de K1 200 metros europeus, terminando em 41,762 segundos.

Ainda o experiente Hélder Silva conseguiu o apuramento para a final da C1 200 metros. 40,359 segundos valeram-lhe o segundo lugar, atrás apenas do espanhol Pablo Graña.

Pelo caminho ficaram outras representações na canoagem. No K4 500 metros masculino e feminino, nenhum conseguiu a qualificação para a final. Ainda assim, os homens terão acesso a outra qualificação numa meia-final única, que qualifica mais três barcos.

Também Inês Penetra se encontra na mesma situação. A portuguesa falhou a qualificação direta para a final do C1 feminino 200 metros, onde se poderá qualificar na meia-final única.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro qu Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

#portugalpositivo