Cannes: uma curta portuguesa na Semana da Crítica

“Ice Merchants”, do jovem realizador João Gonzalez, terá a sua estreia mundial no Festival de Cannes. A curta-metragem vai integrar a Semaine de La Critique do festival, a decorrer entre 17 e 28 de maio.

O mais recente filme de João Gonzalez, “Ice Merchants”, está selecionado para a Semaine de La Critique, secção do Festival de Cannes que completa este ano a sua 61ª edição. “Ice Merchants” é uma das dez curtas-metragens em competição na secção do festival francês, sendo o primeiro filme português de animação a integrar a seleção.

Depois dos premiados “Nestor” e “The Voyager”, “Ice Merchants” é o terceiro filme de João Gonzalez e o primeiro como realizador profissional, contando com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual. Para além de realizador, diretor de arte e animador (tendo contado com a colaboração da animadora polaca Ala Nunu neste filme), João Gonzalez foi também instrumentista e compositor da banda sonora, que contou com a participação de Nuno Lobo na orquestração e de um grupo de músicos da ESMAE.

A sonoplastia é de Ed Trousseau, com gravação e mistura de Ricardo Real e Joana Rodrigues. Uma equipa portuguesa, polaca, francesa e inglesa trabalhou na coloração da animação do filme.

Co-produção portuguesa, inglesa e francesa, o filme foi produzido por Bruno Caetano na Cola – Coletivo Audiovisual, em co-produção com Michaël Proença da Wild Stream, em França, e com a Royal College of Art no Reino Unido. Conta com distribuição pela Agência da Curta Metragem.

A presença portuguesa, conhecida até ao momento, no festival de Cannes deste ano é reduzida. Sabendo-se que o ator português Welket Bungué participa no novo filme de David Cronenberg que está em competição oficial.

