Cannes: Norte de Portugal em destaque na Quinzena dos Realizadores

A Fábrica dos Cineastas é uma das novidades da seleção paralela do festival de Cannes, a Quinzena dos Realizadores.

Este programa propõe-se apoiar novos talentos no cenário internacional, permitindo que quatro duplas de jovens cineastas recém-formados (um cineasta regional associado a um cineasta internacional) co-realizem um filme.

Depois dos Balcãs em 2019, a “Quinzaine des Cinéastes” junta-se à produtora Bando a Parte de Rodrigo Areias e à DW para um programa pelo Norte de Portugal.

Esta Fábrica dos Cineastas conta com o apoio de instituições portuguesas (ICA, RTP, ICA, RTP, FILMAPORTO, Câmara Municipal do Porto, Câmara Municipal do Guimarães, Agência da Curta Metragem, Curtas Vila do Conde ISFF, Olho de Vidro) e Cineli Digital para a parte francesa .

A Quinzena terá o orgulho de apresentar em sua 55ª edição, em maio de 2023, o fruto dessas colaborações: quatro curtas metragens co-escritas e co-realizadas por estas duplas.

Os oito cineastas selecionados também são iniciadores de projetos de longas-metragens e aproveitarão a presença na Quinzena para fazer o ‘pitch’ desses projetos para profissionais (produtores, distribuidores e vendedores).

Estas são as duplas: