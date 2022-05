Cannes: melhor curta da Semana da Crítica é portuguesa

Na sua estreia mundial, “Ice Merchants” foi galardoado com o Prémio do Júri da Semaine de la Critique para melhor curta-metragem em competição. É a primeira vez na história da Semaine, que completa este ano 61 edições, que um filme de animação vence o prémio Leitz Cine Discovery Prize desta secção.

A curta-metragem do jovem cineasta português João Gonzalez era uma das dez curtas-metragens selecionadas para a competição da célebre secção do Festival de Cannes. “Ice Merchants” é um intrigante filme de animação que explora a relação entre um pai e um filho, num exercício de consolidação de um estilo único e singular, que faz de João Gonzalez uma das grandes promessas da animação mundial.

“Ice Merchants” foi recentemente anunciado na selecção do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, sendo um dos 15 nomeados ao prémio internacional Rigo Mora (criado por Guillermo del Toro), categoria do festival mexicano elegível para qualificação nos Oscar Academy Awards.

Depois dos premiados “Nestor” e “The Voyager”, “Ice Merchants” é o terceiro filme de João Gonzalez e o primeiro como realizador profissional, contando com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual. João Gonzalez foi também instrumentista e compositor da banda sonora do filme, contando com Nuno Lobo na orquestração. A sonoplastia é de Ed Trousseau, com gravação e mistura por Ricardo Real e Joana Rodrigues. Co-produção portuguesa, inglesa e francesa, o filme foi produzido por Bruno Caetano na COLA – COLETIVO AUDIOVISUAL, em co-produção com Michaël Proença da Wild Stream em França e com a Royal College of Art no Reino Unido. Conta com distribuição pela Agência da Curta Metragem.