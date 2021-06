Cannes: filme belgo-luxemburguês cheio de nomes portugueses

A produtora luxemburguesa Samsa Film conta com uma obra selecionada para a competição oficial do festival de cinema de Cannes que este ano terá lugar em julho.

“Les Intranquilles” do realizador belga Joachim Lafosse, com Leïla Bekhti e Damien Bonnard nos papéis principais, foi produzido pelo luxemburguês Jani Thilges e conta com uma mão cheia de portugueses.

Entre os atores estão Magaly Teixeira (na foto acima), colaboradora habitual do BOM DIA, e o artista residente no Luxemburgo, Fábio Godinho.

O também ator de origem portuguesa Nilton Martins teve a seu cargo o casting deste filme.



Além destes nomes, vários portugueses e lusodescendentes participaram nesta produção belgo-luxemburguesa que é candidata à Palma de Ouro, o maior galardão do festival de Cannes.