Cannes dá prémio da cidadania a filme iraniano

“O cinema deve apoiar o desenvolvimento da cidadania”, explicam os responsáveis pelo Prémio da Cidadania que, anualmente, é entregue durante o festival de Cannes..

“Que melhor veículo do que o cinema e seu poder criativo para evocar, analisar e refletir sobre a evolução das realidades humanas, sociais, políticas e territoriais?”, defendem os organizadores deste galardão especial que, em 2021, foi para o filme “Un héros” do iraniano Asghar Farhadi (na foto acima).

Os jurados, “guiados pela cinefilia, pela livre percepção da palavra cidadania, pelo desejo de destacar a inteligência dos filmes e do público, os jurados optaram por unanimidade por distinguir “Un héros”de Asghar Farhadi, pelo virtuosismo com que, partindo da “mentirinha” de um herói ambíguo, cruzam-se as questões sociais, éticas, românticas, midiáticas e políticas”. O júri considera a película “moralista sem ser moralista, servida por atores que nos conquistaram, o filme provoca a discussão sobre a noção de verdade, podendo ser dirigido a um público adolescente em pleno despertar moral e político”.

Valérie Zenatti, escritora, tradutora e argumentista, presidiu este ano ao júri que atribuiu este prémio.