Cannes 2021 começou com a pompa de outros tempos

As festividades em Cannes foram lançadas esta terça com quatro vozes e em quatro línguas. Para marcar a grande volta do cinema em nossas vidas: as americanas Jodie Foster e Spike Lee, o espanhol Pedro Almodóvar e o coreano Bong Joon Ho, último diretor a receber a Palma de Ouro em Cannes em 2019, declararam aberta a 74ª edição do Festival de Cinema de Cannes.

A emoção foi palpável no Grand Théâtre Lumière pela volta do Festival de Cannes após o cancelamento no ano passado devido à situação de saúde global.

A atriz e argumentista francesa Doria Tillier colocou esta abertura sob o signo da magia: “Para ser um bom espectador, temos que nos render, e é isso que vamos fazer aqui. Durante 11 dias, não vamos resistir. Vamos rir, compartilhar e quem sabe até sair diferente porque o cinema nos permite oferecer uma visão. Coisas suaves, violentas, impossíveis … Isso talvez seja o que chamamos de magia do cinema. ”

A convidada de honra do festival, Jodie Foster, juntou-se a ela no palco para relembrar a importância do cinema e sua evolução: “Durante este ano de confinamento, o cinema foi a minha tábua de salvação. Jamais perderei a minha admiração e gratidão pelo cinema. Comovida, a atriz americana recebeu uma Palma de Ouro honorária em homenagem à sua carreira. Este galardão só foi atribuído quatro vezes na história do festival, sendo uma delas a Manoel de Oliveira.

O júri de longas-metragens formado por Mati Diop, Mylène Farmer, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Kleber Mendonça Filho, Tahar Rahim e Song Kang Ho foi convidado a subir ao palco antes da exibição de uma montagem retratando a filmografia de seu presidente: Spike Lee foi saudado com uma ovação de pé.

As equipas dos filmes da seleção de 2020, presentes na sala, por sua vez, foram aplaudidas antes da exibição da montagem dos filmes da Seleção Oficial de 2021.

O primeiro filme apresentado a concorrer à Palma de Ouro, “Annette” de Leos Carax foi projetado no final da cerimónia na presença do realizador e dos atores principais, Marion Cotillard e Adam Driver.